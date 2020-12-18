В Кремле прокомментировали запрет Путину посещать Олимпийские игры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпиады в ближайшие два года.
«Мы, конечно, сожалеем в связи с этим решением. И, конечно, мы относимся к нему негативно. Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях. Это поможет сохранять свою международную квалификацию и спортивную форму, это чрезвычайно важно», — цитирует Пескова «Р-Спорт».
Напомним, вчера, 17 декабря, CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.
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