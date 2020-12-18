Валуев: странно, что Путину запретили посещать Олимпиаду. Он на татами собрался выходить?

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпиады в ближайшие два года.
«Запрет Путину посещать Олимпиаду? Это очень странно. У нас Владимир Владимирович на татами собрался выходить? Нет», — цитирует Валуева Sport24.
Также Валуев прокомментировал решение CAS запретить российским спортсменам выступать под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.
«Это решение выглядит как минимум несправедливым. Определённое количество спортсменов, обвинённых в применение допинга, не может быть причиной столь мощных санкций в отношении всей страны. Даже тех людей, которые на 0,3% относятся к спорту. А ВАДА не скрывало, что им такой сценарий будет приятен.
Эти два года вряд ли будут окончательным решением, потому что потом снова найдут новые причины и захотят добавить ещё несколько лет», — добавил он.
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