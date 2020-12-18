Британский паралимпиец разочаровался в ВАДА из-за «компромиссов с Россией»

Призёр Паралимпийских игр 2016 года в тяжёлой атлетике британец Али Джавад, входящий в комиссию спортсменов Британского антидопингового агентства, прокомментировал вердикт Спортивного арбитражного суда по делу РУСАДА.

Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупнейшие спортивные соревнования.

«Я всегда не решался присоединяться к призывам об альтернативной антидопинговой системе. Я всегда верил в то, что нужно помочь создать сильное ВАДА. Но события последних пяти лет, отсутствие голосов спортсменов и постоянные компромиссы с Россией заставили меня понять, что ВАДА не подходит для этой цели», — написал Джавад в своём «твиттере».