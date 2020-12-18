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Первая российская олимпийская чемпионка по тяжёлой атлетике дисквалифицирована за допинг

Первая российская олимпийская чемпионка по тяжёлой атлетике дисквалифицирована за допинг
Другие / Прочие виды спорта 0
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Российская штангистка Оксана Сливенко получила двухлетнюю дисквалификацию. Причиной наказания является нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР).

Интересно, что срок дисквалификации отсчитывается с 18 февраля 2018 года. Таким образом, Сливенко уже отбыла её и может принимать участие в соревнованиях. Сама спортсменка завершила профессиональную карьеру ещё в 2014 году.

33-летняя уроженка Чехова является золотой медалисткой Олимпийских игр в Пекине 2008 года. На самих Играх Оксана стала второй, уступив золото китаянке Лю Чуньхун. Тем не менее в 2017 году китайская спортсменка была дисквалифицирована, после чего олимпийская золотая медаль перешла к Сливенко. Она стала первым золотом в истории российской женской тяжёлой атлетики.

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