Первая российская олимпийская чемпионка по тяжёлой атлетике дисквалифицирована за допинг

Российская штангистка Оксана Сливенко получила двухлетнюю дисквалификацию. Причиной наказания является нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР).



Интересно, что срок дисквалификации отсчитывается с 18 февраля 2018 года. Таким образом, Сливенко уже отбыла её и может принимать участие в соревнованиях. Сама спортсменка завершила профессиональную карьеру ещё в 2014 году.



33-летняя уроженка Чехова является золотой медалисткой Олимпийских игр в Пекине 2008 года. На самих Играх Оксана стала второй, уступив золото китаянке Лю Чуньхун. Тем не менее в 2017 году китайская спортсменка была дисквалифицирована, после чего олимпийская золотая медаль перешла к Сливенко. Она стала первым золотом в истории российской женской тяжёлой атлетики.