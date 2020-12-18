Министр спорта рассказал, какие международные турниры пройдут в России в период санкций

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) Россия сохранит за собой право на проведение крупных международных турниров, перенос которых в другую страну невозможен как юридически, так и практически. Например, ЧМ-2022 по волейболу.

«На сегодняшний день мы можем руководствоваться только пресс-релизом, который вчера был опубликован CAS. На основании этого релиза мы понимаем, что те мероприятия и спортивные события, право на проведение которых получила Россия в соответствии с решениями международных федераций и по которым заключены контракты, — они попадают под определение, что юридически и практически их перенос невозможен.

Будем надеяться, что международные федерации не примут никакого другого решения. Потому что Россия всегда выполняет свои гарантии. А все спортивные мероприятия, проводимые в нашей стране, признаются лучшими за всю историю. И наши федерации плодотворно сотрудничают с международными федерациями. Исходя из пресс-релиза, мы никаких рисков не видим. Хотя более детальный ответ мы сможем дать, когда получим полный текст решения, который проанализируют юристы", — приводит слова Матыцина сайт «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 17 декабря, CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также Россия не сможет в ближайшие два года принимать крупнейшие международные турниры. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира.