«Я могла бы быть отличным тренером». Елена Исинбаева провела занятие с подопечными

Двукратная олимпийская чемпионка, автор 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева задумалась о карьере тренера. Исинбаева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором объясняет и показывает подопечным технику перешагивания барьеров.
«Я могла бы быть отличным тренером… Чувствую, скоро всерьёз об этом задумаюсь...» — подписала видео Исинбаева.
Видео можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
22 июля 2005 года на соревнованиях в Лондоне Исинбаева впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. 18 августа 2008 года на пекинской Олимпиаде Елена установила мировой рекорд — 5,05 м.
С августа 2016 года Исинбаева — член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и член МОК.
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