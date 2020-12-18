Александр Большунов: не понимаю, почему мы должны страдать за то, что было в прошлом веке

Обладатель Кубка мира в общем зачёте российский лыжник Александр Большунов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российские спортсмены в ближайшие два года будут выступать на крупных международных стартах — чемпионатах мира и Олимпийских играх — как нейтральные атлеты.

«Меня это не трогает. Я это пропускаю мимо себя, не обращаю на это внимания, продолжаю тренироваться, выступать и показывать достойные результаты. Мы — представители России, а не какого-то другого государства. Но не понимаю, почему чистые спортсмены должны страдать за то, что было в прошлом веке, за какие-то махинации. Я думаю, что это неправильно», — приводит слова Большунова сайт Матч ТВ.

В 2018 году Большунов уже выступал на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом в составе команды олимпийских атлетов из России и завоевал три серебряные и одну бронзовую медали.