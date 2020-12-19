ВАДА раскритиковало решение CAS смягчить наказание для России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении России.

«Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не налагать более строгие и длительные санкции в отношении России в соответствии с теми, которые были рекомендованы WADA.

Российские власти последовательно действовали недобросовестно, и именно спортсмены мира и России почувствовали на себе влияние этого. Спортсмены хотят чистого спорта, а это невозможно, когда организации активно участвуют в деятельности по манипулированию и обману.

Санкции, которые получают отдельные спортсмены за нарушение антидопинговых правил, являются строгими; и мы ожидаем, что организации и администраторы будут придерживаться тех же стандартов, что и мы, а этого не произошло», — говорится в заявлении на сайте ВАДА.

17 декабря, вынес решение о правомерности санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. Судьи встали на сторону ВАДА, но сократили сроки санкций вдвое. Таким образом, россияне не смогут выступать под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.