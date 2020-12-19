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Клебо: смотрю на карьеру в перспективе. Хочу выступить на Играх в Токио и ЧМ 2025 года

Клебо: смотрю на карьеру в перспективе. Хочу выступить на Играх в Токио и ЧМ 2025 года
Другие / Лыжный спорт 0
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Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился планами на

«Я сам себе сказал, что в этом году главное – это оставаться здоровым. На втором месте – чемпионат мира, а уже потом идёт всё остальное.

Я смотрю на собственную карьеру в долгосрочной перспективе, поэтому хочу позаботиться об организме и здоровье на будущее. Как вы знаете, в следующем году будет Олимпиада, а ещё четыре года спустя состоится чемпионат мира в Норвегии. Домашнее мировое первенство будет очень важным стартом для меня. Впрочем, я надеюсь и верю, что мы сможет выйти на старт чемпионата мира и в этом сезоне», – цитирует Клебо Nettavisen.

Напомним, Йоханнес отказался от участия в Кубке мира до конца 2020 года. Причиной такого решения стала боязнь заразиться коронавирусом.

Йоханнес Клебо прокомментировал информацию о возможном пропуске чемпионата мира
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