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Красноярск лишён возможности принять чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

Красноярск лишён возможности принять чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году
Другие / Прочие виды спорта 0
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) исключила заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Такое решение было принято в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете России принимать международные соревнования вплоть до конца 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Из-за санкций, указанных в решении CAS против Российского антидопингового агентства, Красноярск был исключён из числа организаторов чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Поскольку хозяин турнира будет назван до конца 2022 года, заявка всё ещё подпадает под двухлетний запрет», — говорится в сообщении FIS.

Напомним, 17 декабря, Спортивный арбитражный суд вынес решение, по которому Россия не сможет принимать международные соревнования на протяжении ближайших двух лет. Также CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

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