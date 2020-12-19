Чешка Янатова и француз Шанава выиграли квалификацию спринта на этапе КМ в Дрездене
В Дрездене завершилась квалификация спринтерских гонок свободным стилем на этапе Кубка мира. В плей-офф отобрались три россиянки — Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак, показавшие 6-е, 18-е и 21-е место соответственно. Лучшее время в квалификации у представительницы Чехии Катержины Янатовой.
Мужскую квалификацию выиграл француз Люка Шанава. Лучшим из россиян стал Глеб Ретивых, показавший десятый результат. 11-е время у лидера Кубка мира Александра Большунова. Борьбу за медали продолжают россияне Александр Терентьев и Артём Мальцев, занявшие 13-е и 15-е место соответственно.
Четвертьфинальные забеги у женщин начнутся в 15:25 по московскому времени. Мужчины начнут борьбу за медали в 15:45.
Российские лыжники не испугались коронавируса. И теперь не должны жалеть соперников
Честно ли будет побеждать на Кубке мира по отношению к снявшимся норвежцам? Конечно! Это ведь спорт, а не благотворительность.
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
15:04
-
14:36
-
14:18
-
12:29
-
12:05
-
10:35
-
01:33
-
00:03
- 18 декабря 2020
-
23:33
-
23:14
-
21:46
-
21:25
-
19:46
-
19:32
-
17:36
-
16:59
-
16:31
-
15:52
-
15:08
-
14:50
-
14:22
-
14:12
-
14:05
-
13:23
-
13:20
-
12:32
-
12:09
-
12:06
-
11:40
-
11:32
-
10:18
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам