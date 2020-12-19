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Чешка Янатова и француз Шанава выиграли квалификацию спринта на этапе КМ в Дрездене

Чешка Янатова и француз Шанава выиграли квалификацию спринта на этапе КМ в Дрездене
Другие / Лыжный спорт 0

В Дрездене завершилась квалификация спринтерских гонок свободным стилем на этапе Кубка мира. В плей-офф отобрались три россиянки — Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак, показавшие 6-е, 18-е и 21-е место соответственно. Лучшее время в квалификации у представительницы Чехии Катержины Янатовой.

Мужскую квалификацию выиграл француз Люка Шанава. Лучшим из россиян стал Глеб Ретивых, показавший десятый результат. 11-е время у лидера Кубка мира Александра Большунова. Борьбу за медали продолжают россияне Александр Терентьев и Артём Мальцев, занявшие 13-е и 15-е место соответственно.

Четвертьфинальные забеги у женщин начнутся в 15:25 по московскому времени. Мужчины начнут борьбу за медали в 15:45.

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