Чешка Янатова и француз Шанава выиграли квалификацию спринта на этапе КМ в Дрездене

В Дрездене завершилась квалификация спринтерских гонок свободным стилем на этапе Кубка мира. В плей-офф отобрались три россиянки — Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак, показавшие 6-е, 18-е и 21-е место соответственно. Лучшее время в квалификации у представительницы Чехии Катержины Янатовой.

Мужскую квалификацию выиграл француз Люка Шанава. Лучшим из россиян стал Глеб Ретивых, показавший десятый результат. 11-е время у лидера Кубка мира Александра Большунова. Борьбу за медали продолжают россияне Александр Терентьев и Артём Мальцев, занявшие 13-е и 15-е место соответственно.

Четвертьфинальные забеги у женщин начнутся в 15:25 по московскому времени. Мужчины начнут борьбу за медали в 15:45.