Хайо Зеппельт раскритиковал решение нанести надпись «Россия» на форму нейтральных атлетов

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, получивший известность благодаря фильмам о допинге в российском спорте, продолжает критиковать решение Спортивного арбитражного суда по спору ВАДА с РУСАДА. Теперь объектом его недоумения стало разрешение выполнить форму нейтральной команды в цветах флага РФ и нанести надпись «Россия», если она не будет более заметной, чем надпись «Нейтральный атлет».
«Россия» и «Нейтральный» на одной форме и одинакового размера? «Российский нейтральный атлет» — это «Нейтральный атлет»? Безумие. Решение CAS просто нелепо. Спортивные лоббисты опять невероятно обманывают весь мир», — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».
По решению CAS Россия в течение двух лет не сможет участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом.
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