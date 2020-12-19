Татьяна Сорина — о столкновении с итальянкой: сказала ей после финиша, что она сумасшедшая
Российская лыжница Татьяна Сорина, не сумевшая выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене, рассказала о столкновении с итальянкой Алисой Канклини в четвертьфинальном забеге. Спортсменки зацепились лыжами и упали.
«Немного не нашли контакт с итальянкой в этом забеге. Она с самого старта начала агрессивно работать, перекрывала траекторию, отставала, но мешала. Но ничего, это тоже опыт. Сказала ей после финиша, что она сумасшедшая. Она тоже была недовольна, потому что из-за ошибок мы, получается, потеряли позиции и не попали в полуфинал, — приводит слова Сориной сайт «Матч ТВ».
Из российских лыжниц в полуфинал вышла только Наталья Непряева. Юлия Супак стала четвёртой в своём четвертьфинале.
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
16:49
-
16:25
-
15:04
-
14:36
-
14:18
-
12:29
-
12:05
-
10:35
-
01:33
-
00:03
- 18 декабря 2020
-
23:33
-
23:14
-
21:46
-
21:25
-
19:46
-
19:32
-
17:36
-
16:59
-
16:31
-
15:52
-
15:08
-
14:50
-
14:22
-
14:12
-
14:05
-
13:23
-
13:20
-
12:32
-
12:09
-
12:06
-
11:40
-
11:32
-
10:18
-
10:10
-
10:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам