Татьяна Сорина — о столкновении с итальянкой: сказала ей после финиша, что она сумасшедшая

Российская лыжница Татьяна Сорина, не сумевшая выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене, рассказала о столкновении с итальянкой Алисой Канклини в четвертьфинальном забеге. Спортсменки зацепились лыжами и упали.

«Немного не нашли контакт с итальянкой в этом забеге. Она с самого старта начала агрессивно работать, перекрывала траекторию, отставала, но мешала. Но ничего, это тоже опыт. Сказала ей после финиша, что она сумасшедшая. Она тоже была недовольна, потому что из-за ошибок мы, получается, потеряли позиции и не попали в полуфинал, — приводит слова Сориной сайт «Матч ТВ».

Из российских лыжниц в полуфинал вышла только Наталья Непряева. Юлия Супак стала четвёртой в своём четвертьфинале.