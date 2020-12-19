Сорин — о борьбе Большунова и Ретивых в финале: нужно проработать командную тактику

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подвёл итоги мужского спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене. В финале россияне Глеб Ретивых и Александр Большунов боролись друг с другом и в итоге завоевали только одну медаль, которая досталась Ретивых.
«Глеб Ретивых очень доволен результатом. В прошлом году ему не удалось подняться на пьедестал в спринтах, но сейчас у него всё получилось: тактически правильно отработал, всё время выбирал правильную траекторию, не давая соперникам, в том числе Саше Большунову, себя обогнать. Всё правильно, но нам нужно проработать командную тактику, чтобы всё-таки ребята друг другу не мешали. Но, повторюсь, это индивидуальный спринт, где каждый сам за себя, и Глеб заслужил эту бронзовую награду», — приводит слова Сорина сайт «Матч ТВ».
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