Большунов на 191 балл опережает Клебо в общем зачёте Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который вместе с национальной командой пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021, Большунов опережает уже на 191 очко. На третье место вышел британец Эндрю Янг.
Бронзовый призёр гонки Глеб Ретивых вышел на 13-е место в общем зачёте Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) – 487.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 296.
3. Эндрю Янг (Великобритания) – 256.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 255.
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 219.
6. Андрей Мельниченко (Россия) – 214…
9. Алексей Червоткин (Россия) – 157.
10. Иван Якимушкин (Россия) – 155.
11. Евгений Белов (Россия) – 153…
13. Глеб Ретивых (Россия) – 142.
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