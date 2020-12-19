Большунов на 191 балл опережает Клебо в общем зачёте Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который вместе с национальной командой пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021, Большунов опережает уже на 191 очко. На третье место вышел британец Эндрю Янг.



Бронзовый призёр гонки Глеб Ретивых вышел на 13-е место в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 487.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 296.

3. Эндрю Янг (Великобритания) – 256.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 255.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 219.

6. Андрей Мельниченко (Россия) – 214…

9. Алексей Червоткин (Россия) – 157.

10. Иван Якимушкин (Россия) – 155.

11. Евгений Белов (Россия) – 153…

13. Глеб Ретивых (Россия) – 142.