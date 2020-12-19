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Лыжница Бреннен сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Сорина — вторая

Лыжница Бреннен сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Сорина — вторая
Другие / Лыжный спорт 0
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Американская лыжница Роси Бреннен, пропускающая этап Кубка мира в Дрездене (Германия), сохранила лидерство в общем зачёте после спринта свободным стилем.

Второе место занимает россиянка Татьяна Сорина, в четвертьфинале столкнувшаяся с итальянкой и завершившая борьбу за медали.

На третьем месте — норвежка Терезе Йохауг, которая вместе с национальной сборной пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021.

В топ-10 также россиянки Наталья Непряева (4-я) и Юлия Ступак (10-я).

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Роси Бреннен (США) – 377.
2. Татьяна Сорина (Россия) – 328.
3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 301.
4. Наталья Непряева (Россия) – 275.
5. Анамария Лампич (Словения) – 228.
6. Надине Фендрих (Швейцария) – 227…
10. Юлия Ступак (Россия) – 169.

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