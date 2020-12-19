Ретивых опередил Большунова в борьбе за бронзу в спринте на этапе КМ в Дрездене. Видео

Российские лыжники завоевали только одну медаль в спринтерских гонках свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. На подиум соревнований поднялся Глеб Ретивых, ставший бронзовым призёром. В финале Глеб боролся со своим соотечественником Александром Большуновым. Вместе они пытались опередить итальянца Федерико Пеллегрино, да так увлеклись этой борьбой, что пропустили вперёд ещё и британца Эндрю Янга. В итоге бронзовый призёр чемпионата мира в спринте опередил обладателя Кубка мира лишь в споре за третье место. Большунов остался вне топ-3.

В соревнованиях женщин ни одна из россиянок до финала не добралась. Татьяна Сорина и Юлия Ступак выбыли в четвертьфинале, а Наталья Непряева выбрала неверную тактику в полуфинале.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.