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Егор Сорин: городские спринты самые зрелищные, но самые нелюбимые для россиян

Егор Сорин: городские спринты самые зрелищные, но самые нелюбимые для россиян
Другие / Лыжный спорт 0
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подвел итоги женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Татьяна Сорина и Юлия Ступак завершили борьбу в четвертьфинале, а Наталья Непряева не сумела выйти в финал, став третьей в своём полуфинальном забеге.

«Татьяна Сорина, конечно, огорчилась, что зацепилась на финише с итальянкой. Сейчас она стала быстрее отходить от таких казусов. С ней не в первый раз такое происходит в Дрездене. Она не очень любит контактные гонки, где большой шанс зацепиться. Но она уже с хорошим настроением готовится к предстоящей спринтерской эстафете.

Всем нашим девушкам немного не повезло. У Юлии Ступак тоже был контакт, Наташу Непряеву затёрли и забег был медленным по времени, что стало причиной её непрохода в финал. Эти городские спринты самые зрелищные, но самые нелюбимые для наших спортсменов, потому что мы к ним не готовимся и особо не отрабатываем. Всё-таки на основных мировых соревнованиях спринты совсем другие, не городские», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

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