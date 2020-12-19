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Белорусский пловец Шиманович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров

Белорусский пловец Шиманович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров
Другие / Водные виды спорта 0

Белорус Илья Шиманович установил новый мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров брассом на короткой воде. Выступая на чемпионате Беларуси по плаванию, 26-летний спортсмен показал результат 55,34 секунды.

Предыдущий рекорд (55,61 секунды) принадлежал южноафриканцу Камеруну ван ден Бургу и продержался 11 лет.

Илья Шиманович является двукратным победителем Универсиад и многократным призёром чемпионатов мира и Европы на короткой воде.

В плавании на короткой воде спортсмены соревнуются в 25-метровом бассейне вместо классического, олимпийского, длиной 50 метров.

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