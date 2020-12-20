Пятикратная чемпионка мира Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил

Пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике Татьяна Каширина временно отстранена от участия в соревнованиях — спортсменка подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько своих источников.



Основанием для отстранения послужили данные базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.



29-летняя Каширина — серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Помимо пяти золотых медалей чемпионатов мира в её активе восемь золотых медалей чемпионатов Европы. Спортсменка долгое время выступала в весовой категории до 75 кг. В последние годы карьеры поднялась в весовую категорию до 87 кг.