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Пятикратная чемпионка мира Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил

Пятикратная чемпионка мира Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил
Другие / Прочие виды спорта 0

Пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике Татьяна Каширина временно отстранена от участия в соревнованиях — спортсменка подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько своих источников.

Основанием для отстранения послужили данные базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

29-летняя Каширина — серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Помимо пяти золотых медалей чемпионатов мира в её активе восемь золотых медалей чемпионатов Европы. Спортсменка долгое время выступала в весовой категории до 75 кг. В последние годы карьеры поднялась в весовую категорию до 87 кг.

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