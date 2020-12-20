Бородавко — об успехе сборной в командных спринтах: у нас хорошие перспективы на ЧМ

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал сверхуспешное выступление подопечных в командных спринтах этапа Кубка мира в Дрездене. Женская сборная в составе Юлии Ступак и Натальи Непряевой стала второй, тогда как мужчины (Александр Большунов и Глеб Ретивых) стали обладателями золотых медалей.



«Победа у девушек была рядом. Уступить в створе — потеря. Непряева должна была удержать преимущество, но снова не смогла справиться со скоростью, не успевала в отталкивание.

Ребята порадовали — отличная тактика, хороший переход, отличная передача. Большунов сделал хороший задел, Глеб его удержал. Молодцы. У нас хорошие перспективы на чемпионате мира», — заявил Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.