Непряева: нелепые и непрофессиональные падения. Есть над чем работать перед ЧМ
Российские биатлонистки Юлия Ступак и Наталья Непряева прокомментировали второе место в финале командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
«Как после падения смогли вернуться в борьбу? Ничего не успели толком понять. Повезло, что первые четыре круга все шли медленно, у нас получилось догнать. Дрезден и без паданий — это невозможно», — цитирует Ступак «Матч ТВ».
«Нам очень много предстоит работать над передачей эстафеты и командной тактикой, очень много теряли на этом. У нас были нелепые, непрофессиональные падения. Перед чемпионатом мира нам есть над чем работать», — сказала Непряева.
Вторая российская команда, пробившаяся в финал (Татьяна Сорина/Христина Мацокина), заняла 10-е место.
Команда Большунова и Ретивых победила в командном лыжном спринте на этапе КМ в Дрездене
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