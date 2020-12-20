Непряева: нелепые и непрофессиональные падения. Есть над чем работать перед ЧМ

Российские биатлонистки Юлия Ступак и Наталья Непряева прокомментировали второе место в финале командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).



«Как после падения смогли вернуться в борьбу? Ничего не успели толком понять. Повезло, что первые четыре круга все шли медленно, у нас получилось догнать. Дрезден и без паданий — это невозможно», — цитирует Ступак «Матч ТВ».



«Нам очень много предстоит работать над передачей эстафеты и командной тактикой, очень много теряли на этом. У нас были нелепые, непрофессиональные падения. Перед чемпионатом мира нам есть над чем работать», — сказала Непряева.



Вторая российская команда, пробившаяся в финал (Татьяна Сорина/Христина Мацокина), заняла 10-е место.

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