Лыжники Большунов и Ретивых завоевали последнее золото Кубка мира в 2020 году. Видео

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых подтвердили статус фаворитов командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
Большунов с Ретивых уверенно вышли в финал и провели его практически образцово-показательно. Отметим лишь, что в первой половине спринтерской эстафеты Александр столкнулся со швейцарцем, но оба устояли. А Глеба на одном из этапов оттёрли в середину пелотона.
А во второй половине гонки всё встало на свои места. Удержаться за россиянами смогли только французы Ришар Жюв и Лука Шанава. Итальянец Лука де Фабиани значительно отстал от Большунова, что не позволило Федерико Пеллегрино вмешаться в борьбу за золото.
Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.
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