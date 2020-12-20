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Сумасшедшая борьба российских и швейцарских лыжниц. Видео командного спринта

Сумасшедшая борьба российских и швейцарских лыжниц. Видео командного спринта
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Женская сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Ступак и Натальи Непряевой завершила 2020 год серебром в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

Финальный забег начался для россиянок просто ужасно. На передаче эстафеты упала Ступак, столкнувшись с немкой. Юлия в этот момент даже не успела доехать до Натальи и коснуться подруги по команде. К счастью, лидировавшие в гонке американские команды и швейцарки не особо напрягались, и россиянки не только сумели вернуться в общую группу с последнего места, но и вышли вперёд, чтобы гарантировать себе удобную передачу эстафеты.

Последние четыре этапа лидировали Ступак и Непряева. А на последней передаче Юлия даже создала отрыв и отправила Наталью к победе. Но на финишной прямой Непряева в сумасшедшей борьбе проиграла швейцарке Надин Фендрих.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.

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