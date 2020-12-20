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Большунов и Ретивых оценили свою победу в командном спринте на этапа КМ в Дрездене

Большунов и Ретивых оценили свою победу в командном спринте на этапа КМ в Дрездене
Другие / Лыжный спорт 0
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Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых прокомментировали победу в командном спринте на третьем этапе Кубка мира в Дрездене.

«Всё получилось, командой сработали. Спасибо сервисёрам, которые тоже хорошо сработали, лыжи хорошо катили», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».

«На этом этапе доволен своей работой, доволен, что прихожу в себя. Нравятся ощущения, которых не было три месяца. Есть над чем работать на финише. Но сегодня сработала наша задумка. В полуфинале не совсем получились передачи, ведь давно вместе не бегали. Но уже в финале все передачи чётко получились, мы хорошо могли отыграть несколько мест.

Почему катаюсь без шапки? Мешает, шапка сыреет или очки начинают запотевать, не люблю так бегать. Комбинезон нет, не сыреет», — сказал Ретивых.

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Девушки прорывались к золоту с последнего места после падения, но упустили победу на финишной прямой.
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