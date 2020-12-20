Вяльбе: Большунову перед «Тур де Ски» очень важно было поскоростить

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе оценила выступление подопечных на этапе Кубка мира в Дрездене.

Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали золото в командном спринте, Наталья Непряева и Юлия Ступак в той же дисциплине стали серебряными призёрами, а Ретивых показал третий результат в личном спринте.

«Конечно, я очень рада победе наших ребят. А когда есть золото, то и сказать особо нечего. Сожалею, что Наташа Непряева не сумела побороться за золотую награду, но серебру тоже надо радоваться, нужно уметь достойно проигрывать. Думаю, Наташа пропустила на финише швейцарку, потому что немного расслабилась и не ожидала, что та так на финише накатит.

Если говорить в целом про этап в Дрездене, то на нём каждый спортсмен решал свои задачи. Кому-то нужно было добрать очков, чтобы остаться в первой двадцатке и иметь квоту на «Тур де Ски». Мы сейчас едем на «Тур» максимальной квотой в десять человек, потому что эти ребята здесь хорошо выступили. Тому же Саше Большунову здесь очень важно было поскоростить, а для этого нет ничего лучше спринтерских гонок", — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Следующим этап Кубка мира станет многодневка «Тур де Ски», которая состоится с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии.