Перед «Тур де Ски» Большунов опережает Клебо в общем зачёте КМ на 216 очков

Российский лыжник Александр Большунов укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира после командного спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который вместе с национальной командой пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021, Большунов опережает уже на 216 очков. На третье место вышел итальянец Федерико Пеллегрино.

Россиянин Глеб Ретивых поднялся на девятое место в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 512.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 296.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 270.

4. Эндрю Янг (Великобритания) – 261.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 219.

6. Андрей Мельниченко (Россия) – 214…

9. Глеб Ретивых (Россия) – 167.

10. Алексей Червоткин (Россия) – 157.

11. Иван Якимушкин (Россия) – 155.

12. Евгений Белов (Россия) – 153.