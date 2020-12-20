Перед «Тур де Ски» Большунов опережает Клебо в общем зачёте КМ на 216 очков

Российский лыжник Александр Большунов укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира после командного спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который вместе с национальной командой пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021, Большунов опережает уже на 216 очков. На третье место вышел итальянец Федерико Пеллегрино.
Россиянин Глеб Ретивых поднялся на девятое место в общем зачёте Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) – 512.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 296.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 270.
4. Эндрю Янг (Великобритания) – 261.
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 219.
6. Андрей Мельниченко (Россия) – 214…
9. Глеб Ретивых (Россия) – 167.
10. Алексей Червоткин (Россия) – 157.
11. Иван Якимушкин (Россия) – 155.
12. Евгений Белов (Россия) – 153.
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