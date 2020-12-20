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Татьяна Сорина на 43 очка отстаёт от лидера общего зачёта Кубка мира перед «Тур де Ски»

Татьяна Сорина на 43 очка отстаёт от лидера общего зачёта Кубка мира перед «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
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Американская лыжница Роси Бреннен, пропускающая этап Кубка мира в Дрездене (Германия), сохранила лидерство в общем зачёте после командного спринта свободным стилем.

Второе место занимает россиянка Татьяна Сорина, её отставание от лидера сократилось до 43 очков.

На третьем месте — норвежка Терезе Йохауг, которая вместе с национальной сборной пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021.

В топ-10 также россиянки Наталья Непряева (4-я) и Юлия Ступак (9-я). Непряева всего на 6 очков отстаёт от Йохауг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Роси Бреннен (США) – 377.
2. Татьяна Сорина (Россия) – 334.
3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 301.
4. Наталья Непряева (Россия) – 295.
5. Надине Фендрих (Швейцария) – 252.
6. Анамария Лампич (Словения) – 243…
9. Юлия Ступак (Россия) – 189.

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