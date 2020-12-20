Татьяна Сорина на 43 очка отстаёт от лидера общего зачёта Кубка мира перед «Тур де Ски»

Американская лыжница Роси Бреннен, пропускающая этап Кубка мира в Дрездене (Германия), сохранила лидерство в общем зачёте после командного спринта свободным стилем.
Второе место занимает россиянка Татьяна Сорина, её отставание от лидера сократилось до 43 очков.
На третьем месте — норвежка Терезе Йохауг, которая вместе с национальной сборной пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021.
В топ-10 также россиянки Наталья Непряева (4-я) и Юлия Ступак (9-я). Непряева всего на 6 очков отстаёт от Йохауг.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Роси Бреннен (США) – 377.
2. Татьяна Сорина (Россия) – 334.
3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 301.
4. Наталья Непряева (Россия) – 295.
5. Надине Фендрих (Швейцария) – 252.
6. Анамария Лампич (Словения) – 243…
9. Юлия Ступак (Россия) – 189.
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