Татьяна Сорина на 43 очка отстаёт от лидера общего зачёта Кубка мира перед «Тур де Ски»

Американская лыжница Роси Бреннен, пропускающая этап Кубка мира в Дрездене (Германия), сохранила лидерство в общем зачёте после командного спринта свободным стилем.



Второе место занимает россиянка Татьяна Сорина, её отставание от лидера сократилось до 43 очков.



На третьем месте — норвежка Терезе Йохауг, которая вместе с национальной сборной пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021.



В топ-10 также россиянки Наталья Непряева (4-я) и Юлия Ступак (9-я). Непряева всего на 6 очков отстаёт от Йохауг.



Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины



1. Роси Бреннен (США) – 377.

2. Татьяна Сорина (Россия) – 334.

3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 301.

4. Наталья Непряева (Россия) – 295.

5. Надине Фендрих (Швейцария) – 252.

6. Анамария Лампич (Словения) – 243…

9. Юлия Ступак (Россия) – 189.