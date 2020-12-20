Гайдуков — о санкциях против России: будет лишний повод показать, что нас не сломить

Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях – чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Мы разговаривали и с тренерским штабом, и с девчонками. Это, конечно, маразм полнейший. Принимали решение не спортсмены, а люди, далёкие от спорта. Всё это замешано на политике и прочем. Мы общались с тренерами других команд. Все действующие спортсмены, люди, занимающиеся нашим спортом, прекрасно понимают, что это глупость несусветная. Можно запретить носить форму, показывать флаг… Заставить нас не любить Родину никто не сможет! Выступать мы будем за страну. И будет лишний повод умыть всех тех, кто много что говорит и принимает эти решения, будет лишний повод показать, что нас не сломить.

Мы видели, что много недовольных решением на Западе, что они хотели более жёстких санкций. Но прямо сейчас это маленькая, но победа, что не будет месилова — чистых спортсменов допустят безо всяких ограничений. Хоть в чём-то мы смогли себя отстоять! В любом случае каждый выступающий спортсмен знает, какую страну он представляет. Все люди, которые будут наблюдать за соревнованиями, будут понимать, за какую страну спортсмен бьётся. Вот это самое главное", — приводит слова Гайдукова РИА «Новости».

Женская сборная России по водному поло уже квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио.