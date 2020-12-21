Владлена Бобровникова вошла в символическую сборную чемпионата Европы по гандболу

Левая полусредняя сборной России по гандболу Владлена Бобровникова вошла в символическую сборную чемпионата Европы. В символической команде также линейная сборной Хорватии и «Астраханочки» Ана Дебелич. Самым ценным игроком турнира признана разыгрывающая сборной Франции Эстель Нзе-Минко.
Золотые медали женского чемпионата Европы по гандболу завоевала сборная Норвегии, в финальном матче обыгравшая французскую команду со счётом 22:20. Норвежские гандболистки выиграли чемпионат Европы в восьмой раз в истории.
Сборная Хорватия в матче за бронзовые медали победила команду Дании со счётом 25:19.
Сборная России не сумела выйти в полуфинал, в решающем матче основного этапа соревнований уступив датчанкам. В матче за пятое место россиянки обыграли сборную Нидерландов.
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