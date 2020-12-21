Елена Вяльбе — о Непряевой: обидное поражение. Для Наташи это будет хорошим уроком

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе прокомментировала выступление Натальи Непряевой и Юлии Ступак в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Россиянки заняли второе место.

В аналогичной дисциплине у мужчин россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых одержали победу.

«Обидное поражение, но и второму месту можно порадоваться. Для Наташи это будет хорошим уроком, в следующий раз она не допустит такую ошибку на финише. Что касается парней, то их можно только хвалить. Золото есть золото. Плюс мы получили максимальную квоту на «Тур де Ски». Это была важная задача на этапе в Дрездене», — приводят слова Вяльбе «Известия».

Многодневка «Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января 2021 года.