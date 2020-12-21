«По шампусику?» Юлия Ступак показала фото после завоевания серебра в Дрездене
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года российская лыжница Юлия Ступак опубликовала фото после завоевания серебряной медали в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Россия). Она выступала вместе с Натальей Непряевой.
«По шампусику? Моя лучшая команда», — подписала снимок Ступак.
Фото доступно в «инстаграме» Юлии Ступак.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев под постом написал «Поздравляю». Выступление лыжниц также отметила российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт: «Девчонки-молодцы! Поздравляю».
Победу в командном спринте одержали швейцарки Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих. Тройку призёров замкнули представительницы Словении Эва Уревц и Анамария Лампич.
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