Вяльбе: Непряева меня разочаровывает. Может, влюбится в кого-то — и что-то произойдёт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление женской команды на этапе Кубка мира в Дрездене. В командном спринте Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали серебро.

«Если говорить глобально, то всей команде можно поставить «четвёрку». Есть те, кто меня больше порадовал, и есть те, кто огорчил. Радуют, в первую очередь, мамы, которые вернулись в команду после декрета. Что касается нашего лидера Натальи Непряевой, то она меня больше пока разочаровывает. Понятно, что она долго входит в форму, разбегается. Но есть моменты, когда я вижу, что она себя бережет. Этого быть просто не должно.

Она должна бороться за золото. У неё мотор — она настоящая машина. Может быть, влюбится в кого-то — и что-то произойдёт. Она — единственная в нашей команде, кто может бороться на равных с Терезе Йохауг", — приводит слова Вяльбе сайт «Матч ТВ».

В общем зачёте Кубка мира Непряева занимает четвёртое место.