Глеб Ретивых: спасибо Большунову за командную игру

Двукратный призёр чемпионата мира 2019 года российский лыжник Глеб Ретивых поделился впечатлениями от победы в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Он выступал вместе с обладателем «Большого хрустального глобуса» Александром Большуновым.

«Крутой уик-энд в Дрездене. Спасибо Александру Большунову за командную игру. Спасибо всем, кто переживал», — написал Ретивых в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Глеба Ретивых.

Второе место в командном спринте заняли представители Франции Ришар Жуве и Лука Шанава, проигравшие лидерам 0,19 секунды. Третьими стали итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино (+0,58). Россияне Александр Терентьев и Артём Мальцев показали в финале шестой результат.