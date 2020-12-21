Елена Вяльбе: то, как ведут себя норвежцы, полное неуважение к FIS и лыжной семье

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление мужской команды в нынешнем сезоне.

«Понятно, что в мужской команде есть лидер Большунов. Хорошо себя показал Андрей Мельниченко, яркое выступление было у Артёма Мальцева. Нет такого, что я люблю одного или другого больше, на кого-то могу просто меньше ругаться. Все спортсмены для меня в команде одинаковые. Надо дождаться чемпионата мира, это самый главный старт в сезоне для нас и для всех. Уверена, что Большунов настраивается на самое серьёзные места. Конечно, хочу чтобы осуществилась главная мечта и болельщиков, и тренеров, и самого Саши, — золотая медаль с чемпионата мира», — цитирует Вяльбе сайт «Матч ТВ».

Вяльбе также оценила решение сборной Норвегии сняться с декабрьских этапов Кубка мира и «Тур де Ски».

«То, как ведут себя норвежцы, полное неуважение к FIS и большой лыжной семье. Видя, что представители всех остальных зимних видов спорта принимают участие в Кубках мира, они всё равно почему-то испугались и не поехали», — сказал Елена.