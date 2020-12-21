Иверсен: Большунов расстроен отсутствием норвежцев, он лучше всех. Другим надо радоваться

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен признался, что не понимает критики решения команды Норвегии пропустить декабрьские этапы Кубка мира и «Тур де Ски» со стороны иностранных спортсменов.
«Я настроен не настолько негативно и резко, как другие. Мы просто отдохнём несколько уик-эндов, а затем, вероятно, вернёмся. Совесть меня не мучает, я доволен нашим выбором. Я не понимаю, почему люди так разозлились.
Пеллегрино высказывался очень негативно, я это понять не могу. Ему просто стоит радоваться своей победе в спринте. Те, кому не приходится с нами соревноваться, могут радоваться. Мы вернёмся очень мощно. Я понимаю, что Большунов расстроен отсутствием норвежцев, ведь он лучше нас всех. Другим же нужно радоваться", — приводит слова Иверсена Dagbladet.
Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира.
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