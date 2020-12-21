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Терезе Йохауг: когда норвежцы участвуют в гонках — всё не так. Когда нас нет — то же самое

Терезе Йохауг: когда норвежцы участвуют в гонках — всё не так. Когда нас нет — то же самое
Другие / Лыжный спорт 0
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Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала критику решения сборной Норвегии сняться с декабрьских этапов Кубка мира и многодневки «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом.

«Когда мы участвуем в соревнованиях, всё не так, потому что мы излишне доминируем. Но, оказывается, что и когда нас нет, всё опять не так. Я понимаю, что нас хотели бы видеть на гонках, но сейчас здоровье — это самое важное», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

В общем зачёте Кубка мира лидирует американка Роси Бреннен. Второе место занимает россиянка Татьяна Сорина. Йохауг располагается на третьей позиции. Терезе — действующая обладательница «Большого хрустального глобуса».

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