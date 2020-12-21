Гимнастка Бирюкова ногой поставила верхушку на ёлку. Видео

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова выложила на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она ногой поставила верхушку на ёлку.

«Когда ёлка и хозяйка сотрудничают. Вишенка на торте, ой, простите, верхушка на ёлке пожелала мне счастливого Нового года, и по традиции, ну знаете, как бьют бокалы на свадьбе в некоторых обычаях, после того как выпьют шампанское, радостно кинулась с высоты, как будто опьянела от счастья и… Что произошло с верхушкой внизу?» — подписала она видео.

22-летняя Вера Бирюкова — олимпийская чемпионка (2016), чемпионка Европы (2014), многократная победительница и двукратный серебряный призёр этапов Кубка мира, победительница и бронзовый призёр Европейских игр (2019), двукратная чемпионка Универсиады (2017) в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.