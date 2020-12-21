Иверсен отреагировал на мнение россиян об ответственности сборной Норвегии перед другими

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал точку зрения представителей сборной России о том, что Норвегия несёт ответственность перед другими странами за решение сняться с этапов Кубка мира и «Тур де Ски».

«Россия считает, что Норвегия несёт ответственность? Понимаю ли я это? Да. Мы несём ответственность, потому что у нас самая большая команда. Однако мы и так делаем свой вклад. Если кто-то и заслуживает похвалы, то это мы. Нужно уважать наше решение взять паузу на месяц в столь особенное время», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» россиянин Александр Большунов. Идущего вторым норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо Большунов опережает уже на 216 очков.