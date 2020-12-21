Иверсен отреагировал на мнение россиян об ответственности сборной Норвегии перед другими

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал точку зрения представителей сборной России о том, что Норвегия несёт ответственность перед другими странами за решение сняться с этапов Кубка мира и «Тур де Ски».
«Россия считает, что Норвегия несёт ответственность? Понимаю ли я это? Да. Мы несём ответственность, потому что у нас самая большая команда. Однако мы и так делаем свой вклад. Если кто-то и заслуживает похвалы, то это мы. Нужно уважать наше решение взять паузу на месяц в столь особенное время», — приводит слова Иверсена Dagbladet.
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» россиянин Александр Большунов. Идущего вторым норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо Большунов опережает уже на 216 очков.
- 21 декабря 2020
-
15:43
-
15:30
-
15:21
-
15:05
-
14:52
-
14:03
-
13:32
-
12:48
-
12:48
-
11:43
-
10:52
-
00:42
- 20 декабря 2020
-
23:04
-
22:05
-
21:42
-
20:37
-
20:27
-
19:43
-
19:30
-
18:50
-
18:32
-
16:09
-
15:55
-
15:35
-
15:07
-
12:23
- 19 декабря 2020
-
23:07
-
21:10
-
20:40
-
19:58
-
19:49
-
19:30
-
19:01
-
17:00
-
16:49