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Иверсен отреагировал на мнение россиян об ответственности сборной Норвегии перед другими

Иверсен отреагировал на мнение россиян об ответственности сборной Норвегии перед другими
Другие / Лыжный спорт 0
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Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал точку зрения представителей сборной России о том, что Норвегия несёт ответственность перед другими странами за решение сняться с этапов Кубка мира и «Тур де Ски».

«Россия считает, что Норвегия несёт ответственность? Понимаю ли я это? Да. Мы несём ответственность, потому что у нас самая большая команда. Однако мы и так делаем свой вклад. Если кто-то и заслуживает похвалы, то это мы. Нужно уважать наше решение взять паузу на месяц в столь особенное время», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» россиянин Александр Большунов. Идущего вторым норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо Большунов опережает уже на 216 очков.

Иверсен: Большунов расстроен отсутствием норвежцев, он лучше всех. Другим надо радоваться
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