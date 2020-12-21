Двукратному олимпийскому чемпиону Петтеру Нортугу дали семь месяцев тюрьмы

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг получил семь месяцев тюремного заключения за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения, также его пожизненно лишили водительских прав. Об этом сообщает NRK, ссылаясь на слова судьи.

Напомним, ранее Нортуга задержали за превышение скорости. Позже в его доме нашли кокаин. Сообщалось, что анализ крови Нортуга показал, что он не был под воздействием наркотиков или алкоголя во время вождения автомобиля, когда его остановила полиция.

Также сообщается, что обвинение просило для Нортуга восемь месяцев тюрьмы, его адвокат — шесть.

34-летний Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года. В 2010 году на зимней Олимпиаде в Ванкувере он завоевал две золотые медали, а также одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежского спортсмена 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачёте Кубка мира (2010, 2013).