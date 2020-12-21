Елена Исинбаева: в моей жизни зависти, злости и гневу нет места

Двукратная олимпийская чемпионка, автор 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о своём отношении к добру и злу.
«В мире хватает ненависти и злости, зависти и грязи. Большинство СМИ отдают предпочтение ссорам, скандалам и интригам, так как это лучше продаётся.
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Мало кого интересует доброта, нравственность, успехи ближних. Мало кто способен разделить чужую радость.
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Я это к тому, что в моей жизни зависти, злости и гневу нет места. Любовь, доброта, снисходительность и прощение — мои спутники.
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Даже если люди будут утверждать, что 2х2=5, я не буду спорить. Это ваше мнение, и вам с ним жить», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
В последнее время Исинбаева нередко подвергалась критике в соцсетях за субъективные оценки номеров участников проекта «Ледниковый период». Её мнение зачастую отличалось от позиции других судей и вызывало скандалы и слёзы.
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