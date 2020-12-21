«Хуже к Нортугу относиться не стану». Легков отреагировал на приговор норвежскому лыжнику

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Легков прокомментировал приговор бывшего лидера сборной Норвегии Петтера Нортуга, который получил семь месяцев тюремного заключения за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения, также он пожизненно лишён водительских прав.
Напомним, ранее Нортуга задержали за превышение скорости. Позже в его доме нашли кокаин. Сообщалось, что анализ крови Нортуга показал, что он не был под воздействием наркотиков или алкоголя во время вождения автомобиля, когда его остановила полиция.
«Хуже к Нортугу после этого относиться не стану. Хочется, чтобы этот непростой период для него закончился. Это будет определённый урок для него, чтобы больше не делать таких ошибок. Я к нему отношусь положительно, он для меня в какой-то степени кумир, человек, который делал очень крутые вещи на лыжне, на всех дистанциях. Желаю ему сил и бодрости духа», — приводит слова Легкова РИА «Новости».
34-летний Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года. В 2010 году на зимней Олимпиаде в Ванкувере он завоевал две золотые медали, а также одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежского спортсмена 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачёте Кубка мира (2010, 2013).
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