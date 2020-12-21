Легков: решение скандинавских команд уважаем и ждём с нетерпением, когда они вернутся

Олимпийский чемпион Александр Легков оценил выступление сборной России по лыжным гонкам на старте сезона-2020/2021. Из трёх прошедших этапов Кубка мира сборные Норвегии, Финляндии и Швеции выступили только на первом – в Руке (Финляндия).

«Выступление нашей команды на старте сезона прекрасное, есть где прибавить, но, думаю, тренеры так и планируют подготовку, чтобы выйти на пик формы к чемпионату мира. У нас есть призовые места на каждом этапе, и это радует. Но нет норвежцев, шведов и финнов. Если они приедут, будет интересно посмотреть, кто в какой форме. Сложно оценивать ребят с точки зрения готовности, так как нет основных конкурентов. У каждого, конечно, своя правда, своё мнение, и нужно уважать чужое мнение.

Да, многие страны бегают и не переживают — FIS организовывает всё на самом высоком уровне. Этап Кубка мира для меня, я там был, сейчас самое безопасное место. Но, ещё раз, решение других команд уважаем и ждём с нетерпением, когда они вернутся. В любом случае, когда все сильнейшие выступают, это повышает уровень соревнований, конкуренцию и интерес к лыжным гонкам. Будем надеяться, что они скоро вернутся. Жалко, что их нет на Кубке мира", — приводит слова Легкова РИА «Новости».