Морилов: Ретивых может выигрывать у Пеллегрино

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, двукратный призёр чемпионатов мира Николай Морилов высказал мнение о непобедимости итальянца Федерико Пеллегрино, который выиграл обе личные спринтерские гонки в отсутствие норвежца Йоханнеса Клебо.
«В Дрездене итальянец бравировал своим неповторимым финишем. Федерико обладает огромным опытом, да и его смазчики в Германии сработали отменно. Но выигрывать у Пеллегрино можно. И речь не только о Клебо. Очень большой объём работы проделал Ретивых. Есть нюансы, которые ему надо исправить в ходе сезона. А в чём они заключаются, спортсмену предстоит разбираться непосредственно со своим тренером, Маркусом Крамером.
Командный спринт? В сборной России Глеб, как чистый спринтер, вне конкуренции. Естественно, ему была уготована роль финишёра. С ней он справился блестяще. Француз Шанава, выигравший в прошлом сезоне в Дрездене обе гонки, отсиделся за спиной у Ретивых. Но что делает россиянин? На финишную прямую выходит по внешнему радиусу, где трасса была подмёрзшей. Шанава же заканчивал гонку по рыхлому снегу — и остался вторым. С тактической точки зрения, решение Глеба было невероятно выверенным», — приводит слова Морилова «Команда России».
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