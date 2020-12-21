«Не нужно ничего ни к чему присоединять». Вяльбе — об объединении лыжников и биатлонистов

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала свою позицию по вопросу возможности объединения лыжных гонок и биатлона в одну структуру под её руководством.

«Не нужно ничего ни к чему присоединять. Призывы к этому читаю очень часто и хочу сказать, что я не какой-то там суперский руководитель, а самый обыкновенный. Просто команда должна быть командой. Если люди друг друга понимают, могут друг другу подставить плечо, а в нужный момент дать нагоняй — это очень-очень важно. В работе мы можем ссориться с тренерами, ругаться, но это не мешает вечером сидеть за одним столом, смеяться, что-то совместно обсуждать и продолжать вместе сотрудничать.

Что касается результата, то должно быть терпение. Мне кажется, сейчас для биатлона наступило как раз такое время, когда Виктор Майгуров должен просто взять свои эмоции в кулак и сказать: «С этими тренерами я пойду рядом ближайшие четыре года». Ведь самая большая проблема биатлона — это ежегодная замена тех, кто руководит тренировочным процессом. Так работать нельзя. Ни один человеческий организм не выдержит того, чтобы каждый год приспосабливаться к новой системе, к новым требованиям. Мы же не машины. Даже машина ломается, если каждый день менять водителя. Так и в тренерском штабе», — приводит слова Вяльбе RT.