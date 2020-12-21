Вяльбе: порой кажется, что Устюгов пытается руководить Крамером

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение о подготовке спортсменов в циклических видах спорта по индивидуальной программе, потому что им так якобы комфортнее.
«Слово «комфортно» применительно к спорту не понимаю и никогда не пойму. Я тоже пыталась один раз уйти на самоподготовку, когда выступала. Но ровно через год поняла, что добиться результата, тренируясь в одиночку, — это утопия. Во-первых, у нас циклический вид спорта, где один абсолютно не воин. Ты должен постоянно иметь рядом человека, который, в идеале, на голову выше тебя и может создать высокую конкуренцию. Такая конкуренция должна быть на каждой тренировке. Уверена, это знают и биатлонисты. Ну а тренер должен принимать решение, давать план подготовки, отвечать за эту подготовку. Если же спортсмен начинает диктовать наставнику условия, это на 100% неправильная ситуация. Хотя сейчас порой кажется, что в нашей команде Сергей Устюгов пытается руководить Маркусом Крамером.
Когда ждать появления Устюгова в гонках? «Тур де Ски» Сергей пропускает, а вот на этапе Кубка мира в Лахти его участие планируется, если проблем со здоровьем не будет. Но, уверена, проблемы Сергея связаны не только со здоровьем. Чтобы их решить, нужно просто себя пересилить — выбросить все ненужные эмоции и заниматься исключительно спортом. Он очень-очень талантливый спортсмен. Очень», — приводит слова Вяльбе RT.
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