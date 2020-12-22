Конькобежец Павел Кулижников заразился коронавирусом

Многократный чемпион мира, рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников заразился коронавирусом. По этой причине спортсмен пропустит Всероссийские соревнования на призы конькобежного центра «Коломна», которые пройдут на этой неделе.

«Павел переносит болезнь к лёгкой форме. Скоро будет снова тестироваться. В этом году у нас из-за пандемии изменилась система отбора, и, в принципе, он уже стартовал на квалификационных стартах для участия в международных соревнованиях. Так что в команду он отобран. Желаем Павлу скорейшего выздоровления. По планам пока не загадываем, но надеемся, что он сможет выступить на международных соревнованиях в Херенвене», — приводит слова исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой РИА «Новости».

В январе и феврале 2021 года в Херенвене (Нидерланды) в закрытом режиме пройдёт блок международных соревнований, куда входят этапы Кубка мира, чемпионат Европы в многоборье и чемпионат мира на отдельных дистанциях.