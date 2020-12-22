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РУСАДА продолжит тестировать спортсменов, несмотря на решение CAS по спору с ВАДА

РУСАДА продолжит тестировать спортсменов, несмотря на решение CAS по спору с ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит тестировать спортсменов на допинг, несмотря на лишение статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«В целях поддержания антидопинговой системы РУСАДА будет продолжать выполнять свои антидопинговые обязанности в России. ВАДА будет контролировать эту деятельность, чтобы гарантировать, что программы реализуются в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и со всей должной оперативной независимостью. Это соответствует пункту 55 рекомендации независимого комитета ВАДА по рассмотрению соблюдения требований, которая была единогласно одобрена исполкомом ВАДА в декабре 2019 года», — приводит слова представителя ВАДА ТАСС.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений. Кроме того, РУСАДА лишили статуса соответствия кодексу ВАДА.

Гендиректор ВАДА прокомментировал решение CAS по спору с РУСАДА
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