«Чемпионат» в топ-10 мировых спортивных медиа, по данным SimilarWeb

Израильская аналитическая компания SimilarWeb опубликовала ежемесячную сводку самых популярных мировых спортивных СМИ в интернете по объёму трафика. По данным за ноябрь 2020 года, «Чемпионат» вошёл в топ-10 медиа, опережая французский L’Equipe, британский Sky Sports и американский NBC Sports. По сравнению с октябрём «Чемпионат» улучшил свои позиции на три пункта в мировом рейтинге и остаётся лидером российского сегмента спортивных СМИ.
«Для нас это историческое событие и большая честь — открывать десятку лучших спортивных СМИ в мире. Надо понимать, что за такими достижениями стоит огромный труд всей команды «Чемпионата». Мы ежедневно работаем над улучшением контента и продукта: формируем новые стандарты качества, где один из главных критериев – удобство для пользователей. Уверен, что цифры, которые мы видим благодаря коллегам из SimilarWeb, подтверждают, что мы все идём по правильному пути», – заявил управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.
- 22 декабря 2020
-
14:31
-
13:38
-
13:25
-
10:30
-
09:16
-
00:00
- 21 декабря 2020
-
22:30
-
21:52
-
21:25
-
20:50
-
20:35
-
19:50
-
17:37
-
16:27
-
15:43
-
15:30
-
15:21
-
15:05
-
14:52
-
14:03
-
13:32
-
12:48
-
12:48
-
11:43
-
10:52
-
00:42
- 20 декабря 2020
-
23:04
-
22:05
-
21:42
-
20:37
-
20:27
-
19:43
-
19:30
-
18:50
-
18:32