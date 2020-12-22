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«Чемпионат» в топ-10 мировых спортивных медиа, по данным SimilarWeb

«Чемпионат» в топ-10 мировых спортивных медиа, по данным SimilarWeb
Другие / Прочие виды спорта 0
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Израильская аналитическая компания SimilarWeb опубликовала ежемесячную сводку самых популярных мировых спортивных СМИ в интернете по объёму трафика. По данным за ноябрь 2020 года, «Чемпионат» вошёл в топ-10 медиа, опережая французский L’Equipe, британский Sky Sports и американский NBC Sports. По сравнению с октябрём «Чемпионат» улучшил свои позиции на три пункта в мировом рейтинге и остаётся лидером российского сегмента спортивных СМИ.

«Для нас это историческое событие и большая честь — открывать десятку лучших спортивных СМИ в мире. Надо понимать, что за такими достижениями стоит огромный труд всей команды «Чемпионата». Мы ежедневно работаем над улучшением контента и продукта: формируем новые стандарты качества, где один из главных критериев – удобство для пользователей. Уверен, что цифры, которые мы видим благодаря коллегам из SimilarWeb, подтверждают, что мы все идём по правильному пути», – заявил управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.

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