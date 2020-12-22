Источник: Россия препятствует публикации полного текста решения CAS

Американское издание New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает, что Россия препятствует публикации полного 186-страничного вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и РУСАДА. Правила ВАДА требуют, чтобы все решения CAS публиковались полностью.
«Документ подтверждает то, что обнаружили в ходе нескольких предыдущих расследований: Россия вступила в огромный поддерживаемый государством допинговый заговор, а затем, несмотря на обещания признаться, использовала государственный аппарат, чтобы помешать следствию», — говорится в сообщении.
Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.
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